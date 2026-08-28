Klopp: Musiala não me conhece, e esta é a minha mensagem para ele

"Uma situação que ninguém desejaria a ninguém." Foi assim que Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, descreveu a situação atual de Jamal Musiala, à margem do início da Bundesliga, nesta sexta-feira, com a presença de Klopp no estádio Allianz Arena, palco da vitória arrasadora do Bayern de Munique sobre o Stuttgart (5 a 1).

Musiala, de 23 anos, passou recentemente por problemas de saúde, o que levou Klopp a entrar em contato com ele.

O técnico alemão disse sobre isso: "Enviei uma mensagem de voz a ele. Porque ele nem me conhece e, portanto, não conhece meu número. Se eu tivesse ligado, ficaria telefonando por 3 dias, e não acho que ele atenderia".

Mas Musiala, autor de 46 partidas internacionais pela seleção alemã, respondeu rapidamente à mensagem de voz.

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Sobre o conteúdo da mensagem, Klopp disse que era, claro, uma mensagem de incentivo a "um jovem como Jamal", acrescentando em declarações à rede"Sky Sport - Alemanha": "No fim, tudo vai ficar bem, quase todos concordam com isso, mas não neste momento".

Klopp prosseguiu: "Eu queria ao menos tirar dele essa única preocupação: isso terá algum impacto (na sua situação com a seleção alemã)? E isso, claro, não existe. Mais do que isso, não consigo tirar dele. Ele voltou ao auge de sua forma física, e isso me foi confirmado por Vincent Kompany (técnico do Bayern). Sua condição física é excepcional".

"A necessidade de paciência"

Do ponto de vista de Klopp, agora o assunto tem a ver essencialmente com paciência, tendo dito: "Precisamos dar a ele o tempo necessário, e ele também precisa dar isso a si mesmo. Porque os jogadores jovens, na verdade, não têm problema nenhum, a não ser o de ficarem impacientes. E numa fase como essa, com certeza, não se pode perder a paciência".

E completou: "Mas acredito que ele está no clube ideal e no ambiente ideal. Queremos contribuir para esse ambiente ideal e simplesmente dizer: rapaz, recupere-se! Depois disso, a porta está aberta (para se juntar à seleção alemã)".

Klopp anunciará sua primeira lista de convocados em 17 de setembro, antes de a seleção alemã se reunir para o início da Liga das Nações da Europa, quando enfrentará a Holanda em 24 de setembro, depois a Grécia em 27 de setembro, e a Sérvia em 1º de outubro, antes de encontrar novamente a Grécia em 4 de outubro.

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