Klopp joga a toalha no Liverpool: "Não estamos na disputa do título"

Treinador dos Reds descartou disputa pela taça com apenas oito rodadas disputadas no torneio

O técnico alemão do Liverpool, Jurgen Klopp, admitiu que os Reds terminam a corrida em busca do titulo pela Premier League. A afirmação do treinador veio após a derrota da equipe fora de casa para o Arsenal, por 3 a 2, além de uma temporada complicada ter se desenvolvido até então para o clube comandado por Mo Salah.

“Não estamos na disputa do título", respondeu Klopp, quando perguntado sobre a situação da equipe no torneio. "Imagine se eu sentasse aqui e pensasse que estamos quase lá. É claro que, em uma situação como a nossa, jogamos contra o Arsenal, agora jogamos com o Rangers, obviamente, e depois jogamos com o Man City, esse é o oponente perfeito para recuperar a confiança? Provavelmente não."

Com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, o Liverpool terminou a rodada do Campeonato Inglês na 10ª colocação, ficando distante do primeiro colocado, Arsenal, por 14 pontos. Apesar da grande superioridade dos Gunners nessa temporada, os Reds disputam a Champions League e buscam a classificação no Grupo A, enquanto os rivais participam da Liga Europa, torneio menor no quesito europeu.

O Liverpool realiza seu pior começo na Premier League em dez anos da competição, quando terminou a edição de 2012/13 na sétima colocação. Os Reds continuam na busca, ao menos, do G-4 do Campeonato Inglês, para conquistar seu espaço na Liga dos Campeões da próxima temporada.