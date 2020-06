Klopp, Guardiola e mais: todos os técnicos campeões da Premier League

Ao todo foram 13 treinadores que venceram o campeonato - nenhum deles é inglês

Desde o início da Premier League, na temporada de 1992-93, 11 técnicos venceram o campeonato. Curiosamente, porém, entre os grandes nomes que guiaram seus times até o título, nenhum deles é inglês e apenas dois são britânicos: Sir Alex Ferguson e Kenny Dalglish, ambos escoceses.

O lendário treinador do , aliás, é, de longe, o maior vencedor da Premier League. Em 27 anos à frente do comando técnico dos Red Devils, Sir Alex Ferguson conquistou 13 vezes o campeonato, sendo, inclusive, tricampeão consecutivo por duas vezes.

Atrás dele, mas com grande diferença no número de conquistas, estão o francês Arsene Wenger, pelo e o português José Mourinho, pelo , com três títulos cada. Depois, o espanhol Pep Guardiola completa a lista dos multicampeões, com dois títulos, consecutivos, pelo , em 2017-18 e 2018-19.

Os outros nomes que aparecem na lista são: Kenny Dalglish (do Rovers), Carlo Ancelotti (pelo Chelsea), Roberto Mancini (pelo Manchester City), Manuel Pellegrini (também pelo City), Claudio Ranieri (pelo City) e Antonio Conte (também pelo Chelsea), cada um com um título. Com exceção do chileno Pellegrino e do escocês Dalglish, todos os outros são italianos.

O mais novo integrante do quadro de técnicos que venceram o campeonato é o holandês Jürgen Klopp que, na temporada de 2019-20, levou o Liverpool ao seu primeiro título de Premier League - e primeiro inglês depois de 30 anos - de maneira histórica, com sete rodadas de antecedência e ainda podendo quebrar recordes.

Veja a lista com todos os treinadores campeões da Premier League (formato implantado na temporada de 1992-93):