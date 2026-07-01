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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Klopp está pronto para voltar aos treinos imediatamente... e este é o destino dos seus sonhos

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
J. Nagelsmann
J. Klopp
Alemanha
Paraguai
EUA

Será que ele receberá a oferta esperada?

A Federação Alemã de Futebol começou a analisar o futuro da comissão técnica da seleção, após a decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 2026, em meio a novos desdobramentos que podem trazer Jürgen Klopp de volta ao banco de reservas.

A seleção alemã foi eliminada precocemente do torneio, após perder para o Paraguai nas oitavas de final, o que aumentou as dúvidas sobre o futuro do técnico Julian Nagelsmann, apesar de sua vontade de continuar com a “Mannschaft”.

De acordo com o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, Jürgen Klopp estaria aberto a considerar um retorno ao comando técnico, em um único caso: se a Federação Alemã decidir entrar em contato com ele nos próximos dias.

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Romano esclareceu, por meio de sua conta na plataforma X, que Nagelsmann ainda deseja continuar em seu cargo, mas a decisão final cabe aos dirigentes da Federação Alemã, que definirão o destino da comissão técnica após avaliar a participação na Copa do Mundo.

Ele acrescentou que Klopp não se opõe a ouvir a proposta da seleção alemã e demonstra interesse na ideia de comandar a “Mannschaft”, caso receba uma oferta oficial.

Klopp havia se afastado do cargo de técnico após deixar o Liverpool, antes de assumir um cargo administrativo no grupo “Red Bull”, mas seu nome continuou sempre presente entre os candidatos à seleção alemã, especialmente sempre que a equipe enfrentava dificuldades.

Com a eliminação precoce da Alemanha da Copa do Mundo, os próximos dias parecem decisivos para definir o futuro de Nagelsmann e se a Federação Alemã de Futebol optará por uma mudança, com Jürgen Klopp continuando sendo um dos principais nomes cotados para sucedê-lo.

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