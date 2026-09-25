Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, respondeu às críticas de Virgil van Dijk, capitão da seleção da Holanda, sobre o gol marcado pelos visitantes durante o empate (1 a 1) em Amsterdã, na última quinta-feira, na estreia da Liga das Nações da Europa.

Klopp reagiu, emdeclarações à imprensaapós a partida, à descrição de van Dijk do gol como uma "vergonha", devido ao fato de os jogadores da Alemanha não terem colocado a bola para fora para atender o atacante holandês Brian Brobbey, afirmando: "Com certeza não foi uma vergonha, o gol é totalmente legítimo. Não sinto nenhum remorso. Se tivesse acontecido conosco, eu teria pedido aos jogadores do meu time que continuassem jogando".

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O treinador alemão prosseguiu: "As regras dizem que é o árbitro quem para o jogo, e não os jogadores. E especialmente quando você está no lado que defende, deve continuar jogando, e eles não fizeram isso, e nós aproveitamos muito bem a situação, com um ataque extremamente excelente. Houve um bom cruzamento, uma boa movimentação, e Felix (Nmecha) estava no lugar em que deveria estar, e então mandou a bola para dentro das redes".

Klopp acrescentou: "Com certeza não foi um escândalo, mas quando você está tomado pelas emoções do momento, tem permissão para dizer qualquer coisa", numa referência às declarações de seu ex-jogador no Liverpool.

A partida terminou empatada, depois que Cody Gakpo marcou para a Holanda aos dois minutos dos acréscimos do segundo tempo, aproveitando um passe magnífico do reserva Ruben van Bommel.

Klopp elogiou o passe brincando: "Tenho que dizer que foi um passe magnífico de van Bommel. Ele não herdou essa habilidade do pai (Mark van Bommel). Deve ter herdado a maneira de usar o trivela da mãe".

O empate veio na primeira partida de Klopp à frente da comissão técnica da seleção da Alemanha, enquanto a seleção da Holanda iniciava sua nova era sob o comando de Xavi Hernández.



