Klopp: conheço os jogadores da Holanda melhor do que Xavi

A seleção da Alemanha se prepara para o início de uma nova fase sob o comando do veterano Jürgen Klopp, que faz sua primeira partida diante da Holanda pela Liga das Nações da Europa, amanhã, quinta-feira, 87 dias após a eliminação na Copa do Mundo.

Klopp demonstrou grande entusiasmo durante os primeiros dias com a seleção e disse, emdeclarações à imprensa, antes de viajar para Amsterdã: "Todos os jogadores têm vontade e, por isso, sentimos que estamos começando."

Sobre o confronto com a Holanda, o ex-técnico do Liverpool afirmou: "Em Amsterdã, não ouvi falar de muitos amistosos (entre Holanda e Alemanha). Então, a coisa começa direto."

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Klopp recusou-se a encarar a dificuldade do teste de estreia como um problema, dizendo: "Não sei contra quem eu preferiria jogar. (A Holanda) é um adversário muito forte, com um novo técnico (Xavi Hernández)."

E acrescentou, rindo: "Conheço jogadores da Holanda pessoalmente mais do que os conhece o Xavi. Isso é uma vantagem? Não sei. Mas é um fato, de qualquer forma."

Klopp foca, em seu início na Alemanha, na construção de uma nova personalidade para a seleção, ressaltando a importância de aproveitar a pressão. A esse respeito, disse: "A primeira lição para o nosso futuro em conjunto: aprendemos a aproveitar sob pressão. Quando há pressão, você sabe que o momento é realmente importante. Aí a concentração total fica mais fácil."

Durante apenas dois treinos antes da partida, Klopp começou a delinear os traços de seu estilo, enquanto o capitão Joshua Kimmich disse: "Sabemos que viemos de uma situação que não é fácil. Com um novo técnico, sempre há uma dose de entusiasmo inicial. O importante para nós é recuperar nosso DNA e nossa identidade."

"Papel central"

Klopp pretende dar a Kimmich um papel central no meio-campo, explicando: "O time precisa de estabilidade, precisa de um eixo. Se o eixo estiver estável, podemos ser um pouco loucos nas pontas e misturar muitos jovens. Aí a coisa dá certo."

Ele também garantiu que a seleção manterá, no início, uma dose de estabilidade, dizendo: "Ainda estamos relativamente muito ligados ao que havia na Copa do Mundo, um time entrosado, cujos jogadores se conhecem."

O técnico alemão dá especial importância à estabilidade defensiva, tendo dito: "Mantenho minha opinião: a qualidade futebolística aparece quando o time tem estabilidade no comportamento defensivo. Esse é o trampolim, essa é a rede de segurança de que você precisa. Se você pensar apenas no ataque, a defesa sempre vai te matar."

Klopp prometeu assumir a responsabilidade, dizendo: "Passo pelo fogo pelos jogadores. Se os jogadores derem tudo, eu sou o responsável pelas derrotas… sem se nem mas."

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