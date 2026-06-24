Kiroch: Sobre a não marcação do pênalti contra Gana: “Os árbitros do VAR foram tomar café!”

Carlos Queiroz, técnico da seleção de Gana, fez comentários irônicos após o empate sem gols contra a Inglaterra na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, expressando sua indignação com as decisões da arbitragem que, em sua opinião, o privaram de um pênalti e da expulsão de um jogador adversário.

A seleção ganesa conseguiu empatar com a Inglaterra após fechar bem os espaços e frustrar as tentativas dos “Três Leões”, apesar de os ingleses terem tido 79% de posse de bola — a maior porcentagem de posse registrada por uma seleção que não conseguiu marcar em uma partida da Copa do Mundo nos últimos 60 anos.

Os minutos finais foram marcados por uma jogada polêmica, quando os jogadores da Gana reclamaram um pênalti após uma entrada de Ezri Konsa sobre o reserva Prince Ado dentro da grande área; no entanto, o árbitro mandou o jogo seguir, em meio a protestos generalizados da delegação ganesa.

Kiroš disse durante a coletiva de imprensa após a partida: “Não tenho certeza se o VAR ainda funciona na Copa do Mundo. Será que ele ainda existe mesmo? Tenho algumas dúvidas a respeito disso”.

E acrescentou, com ironia: “Houve um pênalti claro a favor de Gana que não foi marcado. A Inglaterra teve muita sorte. Mais uma vez, parece que os árbitros do VAR foram tomar café”.

O técnico português continuou: “Às vezes eu também quero tomar um café, mas o que aconteceu foi um pênalti claro e um cartão vermelho. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Ou sou o único que viu a partida dessa maneira?”.

Apesar das críticas, Queiroz reconheceu a justiça do resultado no geral, dizendo: “A Inglaterra teve mais posse de bola por períodos mais longos, mas lutamos melhor e criamos nossas chances; eles também tiveram oportunidades no final. Acho que estão felizes com o empate e eu também”.

E acrescentou, sorrindo: “Peço desculpas pela minha ironia, mas se eu dissesse essas coisas com seriedade, poderia ser punido”.

Leia também:

“Os jogadores de Gana merecem isso!”... Bellingham discorda de ter sido eleito o melhor jogador da partida



