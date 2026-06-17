O experiente técnico português Carlos Queiroz acrescentou um novo capítulo à sua carreira repleta de conquistas, ao igualar um recorde ao disputar a Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva.

Quirós, de 73 anos, comanda a seleção de Gana na madrugada desta quinta-feira contra o Panamá, na estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Queiroz dá continuidade a uma trajetória excepcional que começou há mais de uma década e meia, quando comandou a seleção de Portugal na edição de 2010, antes de participar de três edições consecutivas com a seleção do Irã nos anos de 2014, 2018 e 2022.

Com sua participação na primeira partida da Copa do Mundo de 2026, Queiroz igualou o feito histórico do famoso técnico sérvio Bora Milutinović, que comandou cinco seleções diferentes em cinco edições consecutivas da Copa do Mundo entre 1986 e 2002.

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Apesar de ter igualado o recorde de Bora Milutinović, Kerosh ainda está a apenas um passo do recorde absoluto de participações em Copas do Mundo por um técnico.

Esse recorde pertence ao técnico brasileiro Carlos Alberto Pereira, que participou de seis edições diferentes da Copa do Mundo.

O nome de Queiroz nem constava entre os candidatos a comandar uma seleção na Copa do Mundo de 2026 há apenas alguns meses, depois de ter ficado fora dos holofotes após sua última experiência com a seleção de Omã.

No entanto, a Federação Ganaense decidiu dar-lhe uma nova chance em abril passado, após a demissão do técnico anterior, Otto Addo, devido aos resultados pouco convincentes nos amistosos, fazendo com que a trajetória do técnico português renascesse no maior palco do futebol mundial.