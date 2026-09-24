Kimmich supera Kroos na história da Alemanha

Joshua Kimmich disputa, na noite desta quinta-feira, sua 115ª partida internacional pela seleção da Alemanha, diante da Holanda na estreia do confronto de gigantes pela Liga das Nações da Uefa, conquistando um novo feito histórico com o astro do Bayern de Munique.

Com essa participação, Kimmich supera seu compatriota Toni Kroos, dono de 114 partidas internacionais, e assume isoladamente a sétima posição na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção alemã.

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Kimmich, de 31 anos, segue consolidando sua posição entre os jogadores da Alemanha com mais participações em nível internacional, depois de ter disputado sua primeira partida pela seleção em maio de 2016.

Desde então, tornou-se um dos principais nomes da equipe, além de portar a braçadeira de capitão desde setembro de 2024.

A 115ª participação de Kimmich chega no início da era Jürgen Klopp à frente da seleção alemã, já que o novo treinador conta com ele no meio-campo durante o confronto com a Holanda, dentro de seu plano de renovar a equipe após a Copa do Mundo de 2026.

Ao chegar a 115 partidas, Kimmich fica atrás de Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas Podolski, Manuel Neuer e Bastian Schweinsteiger na lista dos que têm o maior número de partidas pela Alemanha.











