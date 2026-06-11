O mexicano Julián Quiñones continuou a escrever novos capítulos de brilhantismo em sua carreira no futebol, depois de liderar a seleção de seu país a um início perfeito na Copa do Mundo de 2026, durante a partida de abertura contra a África do Sul.

O atacante mexicano conseguiu chamar a atenção logo no início ao marcar um gol espetacular contra a seleção sul-africana, aproveitando um erro defensivo para dar ao México uma vantagem inicial na partida e deixar sua primeira marca na atual edição da Copa do Mundo.

E o gol não foi qualquer um para Kenyonis, pois o inscreveu na história com letras garrafais, ao se tornar o primeiro jogador em atividade na Liga Profissional Saudita a abrir o placar em uma edição da Copa do Mundo, proporcionando à competição saudita um feito sem precedentes no cenário mundial.

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Essa conquista vem após uma temporada excepcional do jogador pelo Al-Qadisiyah, onde foi coroado artilheiro da Liga Profissional Roshen com 33 gols, superando vários dos principais atacantes da competição, além de ter conquistado o prêmio de melhor jogador por votação popular.

Este gol é o primeiro de Kenyonis na história de suas participações na Copa do Mundo e o terceiro com a camisa da seleção mexicana em 23 partidas internacionais, dando início à sua jornada mundial da melhor maneira possível e confirmando sua prontidão para liderar o ataque de sua seleção no torneio.