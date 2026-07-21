Julián Quiñones, avançado do Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, comentou a decisão da sua substituição durante o jogo entre México e Inglaterra nos oitavos de final do Mundial de 2026, uma decisão que gerou ampla controvérsia entre os adeptos após a eliminação da seleção mexicana da competição na sequência da derrota (3-2), num encontro em que marcou o primeiro golo da sua seleção.

Num vídeo publicado na sua conta na plataforma "Instagram", Quiñones manifestou a sua surpresa com a decisão do selecionador Javier Aguirre. Enquanto conversava com o seu tatuador sobre aquele jogo, Quiñones fez uma declaração que rapidamente chamou a atenção, tendo o avançado mexicano dito, ao recordar o momento em que saiu de campo, segundo o site ESPN: "Ah, sim... o velho errou nas substituições".

A substituição aconteceu aos 81 minutos, quando Aguirre decidiu lançar o jogador Guillermo Martínez no lugar de Quiñones, uma decisão que enfrentou duras críticas, dado que o avançado tinha sido um dos jogadores mais perigosos do México ao longo do encontro, e o mais destacado em termos de desempenho ao longo de toda a competição.

Quiñones terminou o Mundial como uma das grandes figuras da seleção mexicana, tendo conseguido, com um registo de quatro golos, igualar o recorde detido por Javier Hernández e Luis Hernández como melhores marcadores do México na história dos Mundiais. Fez ainda uma assistência para outro golo, contribuindo assim diretamente para cinco golos ao longo da competição.

Apesar da eliminação frente à Inglaterra, Quiñones afirmou que deixa a competição com um sentimento de orgulho por ter participado no seu primeiro Mundial com o México, e pela enorme resposta dos adeptos que a equipa recebeu, afirmando: "Estava muito entusiasmado por jogar pela seleção; o ambiente era tão louco que não conseguíamos andar no aeroporto".