Kenneth Taylor é de grande valor para a Lazio, que surpreendeu com a vitória sobre o segundo colocado, o Napoli

O Napoli sofreu uma derrota surpreendente na Série A no sábado à noite. Em casa, o segundo colocado do campeonato italiano foi derrotado pelo décimo colocado, a Lazio: 0 a 2. Kenneth Taylor foi fundamental para os visitantes com uma assistência.

A Lazio, com Taylor e Tijjani Noslin no time titular, foi superior em Nápoles e abriu o placar logo no início. Taylor recuou a bola da linha de fundo para Matteo Cancellieri, que só teve que empurrar para o gol: 0 a 1.

Para o meio-campista holandês, que no verão passado trocou o Ajax pela Itália, foi sua segunda assistência pelo Napoli. Além disso, ele já havia marcado três gols.

Aos trinta minutos, Noslin também foi importante para os visitantes. Ele sofreu um pênalti após uma falta de Stanislav Lobotka. No entanto, a cobrança de Mattia Zaccagni foi defendida por Vanja Milinkovic-Savic, e a bola sobrou, mas saiu por cima do gol.

Dez minutos após o intervalo, o placar chegou a 0 a 2. Um cruzamento rasteiro de Nuno Tavares acabou, com um pouco de sorte, nos pés de Toma Basic, que, completamente livre, marcou o segundo gol. O Napoli esteve mais perto de diminuir a diferença com o substituto Alisson Santos, mas ele acertou a trave.

Com a vitória, a Lazio sobe para a nona posição. Para o Napoli, foi a primeira derrota em casa no campeonato desde 8 de dezembro de 2024. Naquela ocasião, o adversário também foi a Lazio.

Com a derrota, a diferença entre o Napoli e o líder Inter permanece em doze pontos, faltando cinco partidas para o fim do campeonato. O terceiro colocado, AC Milan, pode chegar ao mesmo número de pontos do Napoli no domingo, se conseguir vencer o Hellas Verona.