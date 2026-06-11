Kenneth Perez está muito impressionado e faz uma afirmação ousada: “Ele é o novo Messi!”

Kenneth Perez ainda não está muito impressionado com o nível da Copa do Mundo, depois de assistir à partida de abertura entre México e África do Sul (2 a 0). Por isso, no estúdio da NOS, a atenção logo se volta para outro assunto.

A saber, os favoritos ao título. Na opinião de Perez, ainda não os vimos em ação na noite de quinta-feira. Isso pode mudar na noite de terça-feira, quando está programado o jogo França x Senegal.

Para Perez, a França é, de fato, a favorita absoluta para vencer a Copa do Mundo, devido a toda a qualidade individual que possui no elenco. “Acho o Doué um jogador realmente maravilhoso, magnífico”, começa o analista.

“Sempre achei um prazer assistir Griezmann, mas infelizmente ele não está presente. Mas eles ainda têm Olise, que é muito bom, e Dembélé, o vencedor da Bola de Ouro. Há tanta profundidade nessa seleção.”

Perez acredita que há apenas uma coisa que pode atrapalhar os franceses. “Se alguns jogadores-estrela não entrarem em campo, talvez eles não gostem muito disso. Não vejo isso acontecendo, aliás, mas essa poderia ser a única razão para uma decepção.”

“A Espanha, claro, também tem dois alas incríveis (Lamine Yamal e Nico Williams, red.), mas eles estão lesionados há algum tempo”, observa Perez. “Então a questão é: por quanto tempo eles vão aguentar.”

Perez não quer se alongar muito sobre Yamal, mas faz uma afirmação contundente. “Para mim, ele é o Messi, o novo Messi.” Para Yamal, chegar ao Mundial foi uma corrida contra o relógio, devido à sua lesão no tendão. Parece que ele estará em forma a tempo para a primeira partida da Espanha na fase de grupos, na próxima segunda-feira contra Cabo Verde.