Ken: Estávamos perto da final... e o que fizemos não foi suficiente

Harry Kane, astro da Inglaterra, comentou sobre a perda da chance dos Três Leões de disputarem o título da Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 1 a 2 para a Argentina na semifinal.

Kane escreveu em sua conta na rede “X”: “Não há palavras grandes o suficiente neste momento para dissipar esse sentimento de profunda tristeza... Estávamos perto, muito perto de chegar a mais uma final, mas isso não foi suficiente. Demos tudo de nós ao longo das últimas sete semanas e, por isso, é difícil aceitar que a jornada tenha terminado antes de alcançarmos o objetivo”.

E acrescentou: “Sei que as expectativas são altas, e isso é merecido, pois estamos batendo à porta do sucesso há oito anos, mas ainda nos falta aquela última peça do quebra-cabeça do sucesso. Agora precisamos nos afastar um pouco, assimilar o que aconteceu e, então, encontrar uma maneira de nos tornarmos melhores. Sinto um grande orgulho do que os jogadores fizeram e do que demonstramos ao longo deste torneio, depois de termos superado partidas difíceis e situações complicadas”.

E continuou: “Há lembranças que ficarão conosco, jogadores, e tenho certeza de que também permanecerão com vocês, torcedores, por muitos anos. Buscar a glória nem sempre significa alcançá-la. É preciso lutar por ela, passar por tropeços, depois se levantar novamente e continuar tentando, e é isso que faremos. Não há outro caminho a não ser continuar acreditando em nós mesmos e seguir lutando”.

E concluiu: “Obrigado a todos os torcedores que viajaram para nos apoiar e deram seu apoio nas arquibancadas. Obrigado a todos os torcedores no país que acreditaram em nós e nos apoiaram. Obrigado aos jogadores e à comissão técnica por tudo o que fizeram. E, como sempre, quer tenhamos vencido ou perdido, aprendemos e recomeçamos.”



