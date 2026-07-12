Keen elogia Bellingham: “Ele merece todo o reconhecimento, com toda a justiça”

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, elogiou o esforço excepcional de sua equipe para derrotar a Noruega e avançar para a semifinal da Copa do Mundo de Futebol de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, afirmando que o confronto foi um dos desafios mais difíceis enfrentados pelos Três Leões no torneio.

Jude Bellingham continuou a brilhar como artilheiro pelo segundo jogo consecutivo, levando a seleção da Inglaterra a uma classificação histórica para as semifinais da Copa do Mundo, após a valiosa e emocionante vitória de sua equipe sobre a seleção da Noruega (2 a 1), na noite de sábado, nas quartas de final do grande torneio mundial.

Mais difícil do que o confronto contra o México

Em declarações à BBC logo após o término da partida, Kane disse: “Fizemos um esforço enorme. Essa partida foi muito mais difícil do que o confronto contra o México que disputamos nas oitavas de final”, em clara referência à magnitude do desafio que a seleção norueguesa impôs aos Três Leões.

O capitão da seleção inglesa acrescentou: “O calor e a umidade nos afetaram de forma muito significativa. Tivemos que dar o nosso melhor e encontrar um caminho para a vitória, especialmente no segundo tempo e na prorrogação, onde a determinação e a persistência foram os fatores decisivos e fundamentais para conquistarmos a vitória hoje”.

Kane explicou que a partida foi bastante equilibrada entre as duas equipes, dizendo: “O confronto foi bastante equilibrado em termos de posse de bola e chances criadas por ambos os lados, mas quando se tem um jogador excepcional como Jude Bellingham, capaz de mudar completamente o rumo da partida a nosso favor, como fez hoje, esse é, sem dúvida, um fator importante e decisivo. A determinação e a forte persistência dos jogadores foram o que, no fim das contas, nos levaram a conquistar essa vitória valiosa”.

Os momentos decisivos do campeonato fazem a diferença

E Kane continuou falando sobre a estrela da equipe, Bellingham, dizendo com evidente admiração: “Sempre falo sobre os momentos decisivos de um campeonato. Parece que, atualmente, sou eu ou o Jude quem marca os gols importantes, mas todos, sem exceção, estiveram excelentes e fantásticos hoje. O Jude merece todo o elogio e reconhecimento por mérito próprio; pois marcou dois gols fantásticos na partida mais importante e mais difícil, e foram esses dois gols que nos levaram à semifinal”.

O jogador inglês enfatizou a importância de ter jogadores decisivos no time, dizendo: “É absolutamente necessário ter jogadores capazes de decidir partidas difíceis para conquistar qualquer título e chegar às fases finais de qualquer grande torneio. Precisamos constantemente de jogadores capazes de definir os resultados, dispostos a dar o máximo de si e a extrair o melhor de seu potencial para nos levar à vitória e à classificação, e o Judd desempenhou esse papel com excelência para nós hoje”.

Não importa... Nós nos classificamos

E Kane falou sobre seu gol anulado na partida por impedimento, dizendo com franqueza: “Achei que foi um impedimento claro e evidente. Foi um pouco irritante e frustrante naquele momento. Além disso, achei que merecíamos um pênalti que poderia ter sido facilmente marcado a nosso favor, mas, no fim das contas, nada disso importa agora. Estamos classificados para a semifinal, e estou muito feliz com essa conquista.”

Sobre a classificação para a semifinal do torneio, Kane enfatizou: “Nossa mensagem clara antes da partida de hoje era entrar em campo com toda a força e determinação. Assisti aos nossos treinos diários e vi com meus próprios olhos nosso verdadeiro potencial, especialmente no último terço ofensivo do campo. Ainda não mostramos o nosso melhor de forma completa e perfeita nesta competição, mas chegamos às semifinais da Copa do Mundo sem ter apresentado o nosso nível ideal.”

Recuperar o nível pode fazer a diferença

E Kane encerrou suas declarações com uma visão otimista em relação ao futuro, dizendo: “Se conseguirmos recuperar nosso verdadeiro nível e apresentar nosso melhor desempenho na partida da semifinal, isso pode ser a diferença decisiva entre a vitória e a derrota neste grande torneio. Vamos aproveitar essa conquista e essa vitória, dedicar o tempo necessário para a recuperação física e mental e, em seguida, iniciar os preparativos sérios para outra partida decisiva daqui a poucos dias.”

Vale lembrar que a seleção da Inglaterra enfrentará na semifinal o vencedor da última partida das quartas de final, que opõe as seleções da Argentina e da Suíça, em um confronto que tem um caráter especial e representa um grande desafio para os Três Leões, que buscam realizar o sonho de conquistar o segundo título mundial de sua história, após a histórica edição de 1966.