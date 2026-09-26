A Inglaterra perdeu por 2 a 3 para a Espanha na noite de sábado, em uma partida espetacular da Liga das Nações. A equipe de Thomas Tuchel virou uma desvantagem inicial em Wembley para 2 a 1, mas viu a campeã mundial se recuperar completamente no segundo tempo com gols de Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Antes desses dois gols espanhóis, Harry Kane desperdiçou, com um erro raro na marca do pênalti, a chance de fazer o terceiro gol inglês.
Tuchel surpreendeu antes da partida ao dar preferência a James Trafford em vez de Jordan Pickford e escalar Jarell Quansah na lateral direita no lugar de Trent Alexander-Arnold. Myles Lewis-Skelly começou ao lado de Elliot Anderson no meio-campo. A Espanha viu Eric García deixar o time por lesão pouco antes do apito inicial e colocou Marc Pubill como substituto.
A Espanha teve um início dos sonhos. O inglês Marc Guéhi hesitou com a bola aos dois minutos, e Lamine Yamal o desarmou com inteligência antes de tocar com categoria na saída de Trafford: 0 a 1. Pouco depois, Ferran Torres achou que havia ampliado a vantagem, mas seu gol foi anulado por impedimento.
A Inglaterra se recuperou, embora as melhores chances inicialmente continuassem sendo da Espanha. Aos dezesseis minutos, Trafford evitou com o pé o 0 a 2 de Ferran. Pouco depois, o atacante voltou a aparecer sozinho diante do goleiro, mas chutou para fora e desperdiçou uma chance claríssima. Dani Olmo também esteve perto de marcar após bela jogada de preparação de Yamal.
Contra a lógica do jogo, a Inglaterra empatou aos 37 minutos. Anderson roubou a bola, e Anthony Gordon e Jude Bellingham puxaram um contra-ataque rápido que o próprio Gordon concluiu com categoria. Quatro minutos depois, Harry Kane cabeceou para dentro um cruzamento de Nico O'Reilly, após uma tentativa de bloqueio estranhamente mal executada por Marc Cucurella, fazendo o 2 a 1.
Depois do intervalo, a Inglaterra teve uma grande chance de abrir vantagem. Após intervenção do VAR, Bellingham sofreu um pênalti por uma falta de Rodri, mas Kane escorregou parcialmente e acertou a bola em cheio no travessão. Assim, o capitão desperdiçou a grande chance do 3 a 1.
Esse erro custou caro à Inglaterra. Álex Baena e Mikel Oyarzabal entraram em campo e, pouco depois, a Espanha aproveitou uma perda de bola de O'Reilly. Olmo encontrou Baena, que bateu da entrada da área para fazer o 2 a 2.
Bukayo Saka ainda ficou perto de recolocar a Inglaterra em vantagem, mas o gol decisivo saiu do outro lado. Baena acionou Oyarzabal aos 74 minutos por entre a defesa inglesa, e o reserva tocou com sutileza por cima de Trafford para fazer o 2 a 3. A Inglaterra não conseguiu mais se recuperar do golpe e acabou perdendo a primeira partida da fase de grupos da Liga das Nações para a campeã mundial.