Kane após conquistar a Chuteira de Ouro: a temporada passada foi a melhor da minha carreira

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, recebeu nesta quarta-feira o prêmio da Chuteira de Ouro Europeia, após encerrar a temporada 2025-2026 como artilheiro do Campeonato Alemão com 36 gols, superando todos os artilheiros das principais ligas europeias.

O astro inglês conquistou o prêmio pela segunda vez na carreira, depois de tê-lo vencido em 2024.

Kane afirmou após receber o prêmio: "Gostaria de agradecer ao Bayern de Munique, à comissão, aos treinadores e aos meus companheiros de equipe. Sem eles, eu não estaria aqui".

E prosseguiu: "Um prêmio como esse exige muito trabalho. Procuro ajudar a equipe da melhor forma possível. A temporada passada foi excepcional, e estou muito orgulhoso. Foi a melhor temporada da minha carreira até agora".

O ex-astro do Tottenham acrescentou: "Sinto-me muito confortável no Bayern de Munique. Sempre buscamos conquistar grandes feitos, e queremos fazer isso novamente nesta temporada".

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Kane fez uma temporada excepcional com o Bayern, marcando 61 gols em 51 partidas por todas as competições, incluindo 36 gols em 31 jogos pelo Campeonato Alemão, e contribuiu para a conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha, além de chegar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, antes de ser eliminado pelo Paris Saint-Germain, campeão do torneio.

Ele também se tornou o primeiro jogador na história da Bundesliga a vencer o prêmio de artilheiro em cada uma de suas três primeiras temporadas na competição.

"A liga dos atacantes"

Kane comentou sobre a natureza do Campeonato Alemão: "É uma liga extremamente ofensiva; mesmo quando você está ganhando por 2 a 0 ou 3 a 0, a partida ainda pode virar. É a liga dos atacantes. Muitas equipes querem vencer e marcar gols, e isso nos favorece bastante, pois nós também queremos fazer isso e vencer".

O capitão da seleção da Inglaterra falou sobre seu estilo de jogo, dizendo: "Sinto-me muito confortável em todas as posições; quanto mais velho fico, mais aprendo sobre partes do campo. Na temporada passada essa compreensão foi melhor; o treinador (Vincent Kompany) me permite recuar para ajudar na construção do jogo e depois avançar novamente".

E completou: "O treinador espera muito de todos, com e sem a bola. A equipe é muito especial, e eu gosto de vencer os duelos tanto quanto gosto de marcar gols".

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