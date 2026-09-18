Kane abre a porta: ele jogará futuramente em La Liga?

Harry Kane, astro do Bayern de Munique, garantiu que não descarta viver uma experiência em La Liga no futuro, revelando que houve conversas no passado sobre a possibilidade de se transferir para um dos clubes da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Kane falou sobre a possibilidade de jogar em La Liga e também comentou o aguardado confronto da seleção da Inglaterra contra a Espanha na Liga das Nações Europeia.

Sobre a possibilidade de jogar em La Liga durante sua carreira, Kane disse: "Houve momentos em que isso realmente aconteceu. Não posso dizer que foram oportunidades claras, mas houve algumas conversas no passado".

E acrescentou: "Respeito muito La Liga. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid estão entre os maiores clubes do mundo. Cresci assistindo a Ronaldo e Messi, e tenho um enorme respeito por esses clubes".

E prosseguiu: "Todos sabemos que qualquer coisa pode acontecer no futebol. Não descarto absolutamente nada, mas, neste momento, e como já disse antes, estou muito feliz na Alemanha".

Sobre o aguardado confronto entre Inglaterra e Espanha na Liga das Nações Europeia, no estádio de Wembley, Kane disse: "Será um jogo difícil. A Espanha é a atual campeã da Europa e campeã do mundo".

E continuou: "Estivemos muito perto disso nos últimos anos, mas a Espanha foi a seleção que conseguiu chegar até o fim, enquanto nós não conseguimos. Nós a respeitamos muito".

E completou: "Mas é também uma oportunidade para nós de começarmos bem na Liga das Nações Europeia. A Espanha venceu o título há dois anos, e isso a ajudou depois a alcançar o nível em que se encontra agora".

E emendou: "E, no que diz respeito à Inglaterra, ela representa um espelho para nós. Não vencemos nenhum título há muito tempo, e talvez possamos fazer isso este ano por meio da Liga das Nações Europeia".

E concluiu: "Isso pode nos ajudar antes da Eurocopa de 2028, que será realizada em nosso país. Mas, sim, o jogo contra a Espanha será difícil por causa da maneira como eles mantêm a posse de bola e dos jogadores que possuem. Estou muito animado para disputar esse confronto".



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