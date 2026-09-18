Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Kane abre a porta: ele jogará futuramente em La Liga?

H. Kane
Real Madrid
Barcelona
Bayern de Munique
Atlético de Madrid
La Liga
England
Espanha
Alemanha

Cenário insano no horizonte

Harry Kane, astro do Bayern de Munique, garantiu que não descarta viver uma experiência em La Liga no futuro, revelando que houve conversas no passado sobre a possibilidade de se transferir para um dos clubes da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Kane falou sobre a possibilidade de jogar em La Liga e também comentou o aguardado confronto da seleção da Inglaterra contra a Espanha na Liga das Nações Europeia.

Sobre a possibilidade de jogar em La Liga durante sua carreira, Kane disse: "Houve momentos em que isso realmente aconteceu. Não posso dizer que foram oportunidades claras, mas houve algumas conversas no passado".

E acrescentou: "Respeito muito La Liga. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid estão entre os maiores clubes do mundo. Cresci assistindo a Ronaldo e Messi, e tenho um enorme respeito por esses clubes".

E prosseguiu: "Todos sabemos que qualquer coisa pode acontecer no futebol. Não descarto absolutamente nada, mas, neste momento, e como já disse antes, estou muito feliz na Alemanha".

Sobre o aguardado confronto entre Inglaterra e Espanha na Liga das Nações Europeia, no estádio de Wembley, Kane disse: "Será um jogo difícil. A Espanha é a atual campeã da Europa e campeã do mundo".

E continuou: "Estivemos muito perto disso nos últimos anos, mas a Espanha foi a seleção que conseguiu chegar até o fim, enquanto nós não conseguimos. Nós a respeitamos muito".

E completou: "Mas é também uma oportunidade para nós de começarmos bem na Liga das Nações Europeia. A Espanha venceu o título há dois anos, e isso a ajudou depois a alcançar o nível em que se encontra agora".

E emendou: "E, no que diz respeito à Inglaterra, ela representa um espelho para nós. Não vencemos nenhum título há muito tempo, e talvez possamos fazer isso este ano por meio da Liga das Nações Europeia".

E concluiu: "Isso pode nos ajudar antes da Eurocopa de 2028, que será realizada em nosso país. Mas, sim, o jogo contra a Espanha será difícil por causa da maneira como eles mantêm a posse de bola e dos jogadores que possuem. Estou muito animado para disputar esse confronto".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google