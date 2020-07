Kalou ganha camisas personalizadas no Botafogo: veja preços e onde comprar

O marfinense, recém-anunciado, é a estrela de uma nova campanha de marketing do Alvinegro

E Salomon Kalou já chegou no Botafogo fazendo barulho: além de representar inegável ganho técnico dentro de campo, o clube, menos de um dia após a contratação do jogador, já está aproveitando a imagem do atleta em uma nova campanha de marketing.

O não perdeu tempo: lançou um site onde oferece produtos do atacante, com camisas oficiais, copos, máscaras e uma nova linha personalizada. Os produtos vem em diferentes preços e em vários modelos - masculino, feminino, juvenil e infantil.

A contratação de Kalou animou a torcida, que, assim como fez com Keisuke Honda, invadiu as redes sociais do atacante para mostrar sua paixão pelo clube. Desta maneira, o aposta que a nova linha pode turbinar as finanças da equipe em um momento complicado - a negociação com Honda já é vista como um sucesso.

Eu nunca, jamais, em todos esses anos imaginei que estaria com esperança no Botafogo de Futebol e Regatas.



Nunca SONHEI em ver Keisuke Honda e Salomon Kalou vestindo a camisa do meu clube de coração.



Eu estou MUITO FELIZ! — Pedro Villa Nova (@pedrohmvn) July 9, 2020

Veja tudo sobre a nova linha de produtos #KalouNoFogão!

Quanto custam os produtos de Kalou no Botafogo?

Cada um dos produtos que estão a venda possui um valor específico. Segue a lista:

Camisas oficiais de jogo Kalou 8 (uniformes I, II e III)

Masculina: R$ 299,90

Feminina: R$ 279,90

Juvenil: R$ 269,90

Infantil: R$ 249,90

Camisas personalizadas (linha Kalou)

Todos os modelos (masculino, feminina e infantil): R$ 89,90

Outros produtos

Copo Kalou 8: R$ 10

Máscara Botafogo Kalou 8: R$ 24,90

Onde comprar os produtos?

Clicando aqui, você será direcionado ao site "Kalou no Fogão", criado para a chegada do marfinense. Ao clicar em qualquer produto - ou mesmo em uma das opções no cabeçalho - você é redirecionado para a página da loja oficial do Botafogo. Assim, você pode escolher o produto de sua preferência e prosseguir com a compra.