Kalou brigaria pela artilharia do Botafogo nos últimos anos mesmo sem ser goleador

Na Bundesliga, atacante teve números que o colocariam sempre entre os principais artilheiros do Bota desde 2015

O atacante Salomon Kalou foi anunciado na noite desta quinta-feira (9) como o novo reforço do e causou furor entre os torcedores. Atleta com longa passagem pela seleção de , ele mostra nos números obtidos em cinco anos de que pode contribuir além da fama que traz para o Rio de Janeiro.

Contratado para a temporada 2014/15 pelo clube da capital alemã, Kalou jogou em sistema diferente do , com temporadas contabilizadas de acordo com o verão europeu, no meio do ano. Ao se adaptar o calendário para o nacional (janeiro a dezembro), porém, fica evidente que ele teria destaque em todos os anos pelo mesmo sem ser um goleador.

Ponta esquerda durante quase toda a carreira, Kalou estaria no "pódio" de artilheiros do Botafogo em 2015. Cinco anos atrás, aliás, seus 13 gols lhe dariam o topo da lista. Já em 2019, as nove redes balançadas o colocariam na vice-liderança, atrás apenas de Alex Santana.

Vale lembrar também que Kalou jogou em média um número muito menor de partidas que os reservados a times brasileiros. Ano passado, por exemplo, seus 9 gols foram marcados em 37 partidas, sendo quatro delas amistosos de pré-temporada.

Até certo ponto idolatrado pela torcida do Hertha, já que aceitou ser o líder em um processo de reconstrução do clube, rebaixado à segunda divisão no começo da década, Kalou viu seu papel minguar nos últimos anos. Em 2020, fez sete jogos e apenas dois gols, acelerando seu processo de saída do clube com a pandemia.

Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐🇨🇮 pic.twitter.com/xchDuigGTp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020

Além do bom número de gols marcados, Kalou traz ao Botafogo uma bagagem respeitável de Copas do Mundo. Ele jogou as edições de 2010 e 2014, ambas como titular da Costa do Marfim, e poderia até ter mais uma no currículo.

Em 2006, quando havia acabado de ser contratado pelo , o jogador ainda desejava atuar pela e não aceitou o convite feito pelos marfinenses. Sua trajetória pela equipe nacional começou apenas em 2007, com 28 gols em 97 jogos realizados até aqui. Sua última convocação foi em 2017.



Os gols de Kalou pelo Hertha ano a ano*:

2019 - 9 gols

2018 - 7 gols

2017 - 10 gols

2016 - 10 gols

2015 - 13 gols

*apenas anos em que ele jogou por completo na equipe

2019 - vice-artilheiro (atrás de Alex Santana, com 10)

2018 - quarto (atrás de Brenner e Kieza, com 10, e Rodrigo Lindoso, com 9)

2017 - vice-artilheiro (atrás de Roger, com 17)

2016 - terceiro (atrás de Sassá, com 14, e Neilton, com 12)

2015 - artilheiro (Sassá e Bill fizeram 11)