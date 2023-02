Juventus x Torino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Allianz Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Torino se enfrentam nesta terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, na cidade de Turim, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Tentando fazer uma campanha de recuperação na Serie A Italiana após perder 15 pontos por fraudes financeiras, a Juventus está na oitava colocação da tabela de classificação, Atualmente, a equipe comandada por Massimiliano Allegri está 12 pontos atrás da Roma, primeiro clube na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Apenas um ponto atrás da Juventus, o Torino tenta surpreender o gigante italiano e sair com uma vitória fora de casa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e sonhar com vaga em competições europeias.

Este será o 179º Derby della Mole, e a Juve tem ampla vantagem no retrospecto. A Velha Senhora tem 87 vitórias, 49 empates e o Torino venceu apenas 42 vezes.

Prováveis escalações

Escalação provável da Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Escalação provável do Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Adopo, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Desfalques

Juventus

Locatelli está suspenso. Além dele, Milik e Pogba estão machucados e não foram relacionados.

Torino

Nikola Vlasic, Valentino Lazaro, David Zima e Pietro Pellegri estão no departamento médico.

Quando é?