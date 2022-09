Juventus x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo H da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Benfica fazem jogaço na tarde desta quarta-feira (14), em Turim, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo H da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

A Juventus não começou a temporada da forma que imaginava. Apesar de estar invicta na Serie A, a equipe venceu duas vezes e empatou outras quatro. Já na Champions League, derrota para o PSG.

Veja preço, planos e como assinar o HBO Max

Agora, a Velha Senhora tenta se impor diante de sua torcida para vencer e mostrar que está no páreo por uma vaga na próxima fase. Pogba e Chiesa, lesionados, são desfalques, enquanto Locatelli, Rabiot, Di Maria e Szczesny, com problemas físicos, são dúvidas.

O Benfica, por sua vez, está invicto em 2022/23. O time é o líder da Primeira Liga, com seis vitórias, e também venceu na estreia da Liga dos Campeões.

A equipe terá os retornos de João Mários e Gonçalo Ramos, que não foram a campo no fim de semana, enquanto Draxler deve fazer seu segundo jogo consecutivo entre os titulares. João Victor, Lucas Verissimo e Morato, no departamento, desfalcam os Encarnados.

Escalações:

Escalação do provável JUVENTUS: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, A. Silva, Grimaldo; Fernandez, Luis; Draxler, R. Silva, Mario; Ramos.

Desfalques

Juventus

Paul Pogba e Federico Chiesa, lesionados, são baixar na Velha Senhora.

Benfica

João Victor, Lucas Verissimo e Morato, no departamento médico, desfalcam o time português.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium, Turim - ITA.