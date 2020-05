Juventus volta a carga por Neymar e incluiria até Dybala em negociação

Velha Senhora prepara nova investida para formar dupla de ataque entre Neymar e Cristiano Ronaldo para voltar a vencer a Champions League

A dupla Neymar e Messi deixou saudades. Até por isso, desde a saída do craque brasileiro o Barcelona sonha com seu retorno. Mas o que dizer sobre uma dupla entre Neymar e Cristiano Ronaldo? Ao que parece, esse é o grande sonho da para a próxima temporada.

Segundo a 7 Gold, a Velha Senhora já trabalha para contratar o camisa 10 do e formar uma dupla de ataque capaz de colocar medo em qualquer defesa do mundo. A operação, claro, não seria barata. E ainda mais no atual momento que os clubes vivem, com os campeonatos paralisados, sem receitas de bilheteria ou direitos de TV.

Assim, segundo as informações, a Juve poderia incluir Paulo Dybala na negociação para diminuir o valor que seria gasto e tentar convencer o PSG a aceitar a liberação do jogador.

Mais times

O principal problemas seria o salário do camisa 10, pois o clube de Turim não estaria disposto a pagar o que Neymar recebe no Paris. Para retornar ao , o brasileiro poderia aceitar uma redução salarial. Com relação à Juventus, um bom projeto e a presença de Cristiano Ronaldo também poderiam pesar.

Para Dybala, uma mudança de ares também poderia ser vantajosa. O argentino sempre foi uma das grandes promessas do futebol mas nunca conseguiu atingir o nível que todos esperavam. Por outro lado, ele teria que atuar ao lado de Messi, mesmo depois da polêmica declaração de que achava difícil jogar com o camisa 10 do Barça.

Essa, cabe destacar, não é a primeira vez que a Juventus tem interesse em Neymar. Na última janela de transferências, quando o brasileiro parecia não ter mais futuro no PSG, o clube italiano chegou a iniciar conversas com o pai do camisa 10, que também é seu empresário. Porém, as conversas não avançaram.

Mais artigos abaixo

Em busca de seu terceiro título de desde a temporada 1996/97, a Juve chegou recentemente em duas finais da competição, mas acabou sendo derrotada pelo Barcelona, de Neymar e Messi, e pelo , de Cristiano Ronaldo.

Então, contratou o português para acabar com a seca. Certamente a contratação de Neymar seria mais um passo rumo a tão sonhada “orelhuda”.