Barcelona quer nova investida em Neymar. Mas o brasileiro quer o mesmo?

Em seu melhor momento no time francês, craque volta a ser especulado no Barcelona

Classificado, feliz, rei do vestiário...Neymar parece estar mais consolidado do que nunca no , ao passo que o clube, pela primeira vez, admite a possibilidade do brasileiro deixar Paris em busca de novos desafios. Novos não, na verdade: a bola da vez, de novo, é o .

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do PSG, poderia aceitar uma proposta pelo jogador desde que ela fosse vantajosa para o clube francês. O valor desejado pelos parisienses seria de 150 milhões de euros.

Uma proposta do Barcelona poderia até pintar...mas será que Neymar desejaria deixar o PSG neste momento?

Depois de declarar publicamente o desejo de deixar o clube francês, antes do início da temporada, e de ser criticado duramente pela torcida, o agora "Adulto Ney" parece mais à vontade no PSG.

Não é só isso: o atleta vem vivendo um grande início de 2020. O clube, hoje classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, já pode ser considerado um dos grandes favoritos a saírem com o caneco, tendo Neymar como um de seus protagonistas. Tudo que o craque sempre quis desde que chegou à .

Mesmo que o desejo do PSG (caso chegue uma grande proposta) seja vender Neymar, para ficar com Kylian Mbappé, cabe pensar: o brasileiro abriria de mão de tudo o que sempre quis conquistar no clube francês para voltar a ser o "braço-direito" de Lionel Messi? A resposta, só nos próximos capítulos.