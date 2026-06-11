Juventus: veja quando será anunciada a contratação de Carnevali

Ação rápida de John Elkann que, conforme noticiado pela Sky Sport, decidiu pela mudança na diretoria do clube assim que teve a certeza de contar com a disponibilidade daquele que sempre considerou a melhor solução, sua primeira escolha: Giovanni Carnevali. Devido ao vínculo que une o experiente dirigente ao Sassuolo, foi necessário algum tempo para comunicar à diretoria de seu agora quase ex-clube a decisão de se despedir após 12 anos de excelente trabalho, garantindo também a conclusão das negociações para a chegada do novo técnico, Alberto Aquilani, vindo do Catanzaro.





Agora, Carnevali terá a oportunidade de formalizar sua chegada à Juventus como novo diretor executivo, escolhido pela diretoria da Bianconera como peça-chave para relançar as ambições do clube. Amanhã será oficializado.