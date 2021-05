Juventus se garante na Champions e Cristiano Ronaldo posta mensagem que indica permanência

O atacante português, que terminou a temporada como artilheiro da Serie A italiana, comemorou a vaga na Champions League

Foi difícil e dramático. A Juventus poderia ter ficado sem uma vaga para a próxima edição da Champions League se o Napoli tivesse vencido o duelo contra o Verona, mas os Partenopei ficaram no empate por 1 a 1. E aí a goleada por 4 a 1 da Velha Senhora sobre o Bologna foi o suficiente para garantir o bilhete juventino à edição 2021-22 da principal competição europeia.

Chamou a atenção a presença de Cristiano Ronaldo, artilheiro do campeonato, no banco de reservas. E por não ter saído de lá durante os 90 minutos, foi possível imaginar que as especulações sobre o futuro do português no clube italiano fosse aumentar. No entanto, logo após a goleada, CR7 fez um post em suas redes sociais na qual deixa indicado que poderá permanecer como jogador da Juventus na próxima temporada.

A primeira foto mostra um Cristiano Ronaldo com o dedo indicador em sua boca, no gesto que pede silêncio. A segunda foto mostra a festa no vestiário alvinegro após a goleada sobre o Bologna. E a legenda é o slogan tradicional da Juve, “fino ala fine” (algo parecido a um ‘só acaba quando termina’) seguido pelo “Siiiiiim” tradicionalmente dito pelo craque português em momentos felizes.

Especialmente após a queda da Juve nas oitavas de final da Champions League, com atuações decepcionantes de CR7, a permanência do português em Turim passou a ficar sob dúvidas. Cristiano possui contrato com a Juventus até o fim da próxima temporada e as especulações o ligavam a equipes como PSG ou até mesmo a retornos ao Real Madrid ou Manchester United.