Juventus vai recuperar pontos tirados pela Justiça? Como fica a tabela do Italiano?

A Juventus recuperou 15 pontos na Serie A, depois que seu recurso foi aceito após uma apelação

O Colégio de Garantia do Esporte da Itália aceitou o recurso da Juventus e promoveu uma mudança na tabela da Serie A. Agora, os 15 pontos retirados por conta de uma fraude fiscal na negociação de alguns jogadores foram dados de volta ao clube, assumindo a terceira posição da competição.

Antes do recurso, a Juventus estava em sétimo lugar, com 44 pontos. A equipe agora salta para 59 pontos, entrando no grupo de classificação à próxima edição da Champions League.

Mesmo assim, um novo processo será realizado pela Corte de Apelação da Federação Italiana de Futebol em 30 dias, podendo acontecer uma nova mudança na tabela.

O Colégio também aceitou os recursos de Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, mas rejeitou os de Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, ex e atuais dirigentes da Juventus, que foram suspensos também por conta das fraudes.

A Juventus foi punida por fraudes fiscais na contratações de jogadores nas últimas temporadas. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Turim à Federação de Futebol da Itália, que percebeu indícios de contabilidade falsa, faturas inexistentes das transferências e manipulação de mercado.

Após garantir classificação à semifinal da Europa League, a Juve encara o líder Napoli neste domingo, às 15h45 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.