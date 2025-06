Juventus x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Já classificados para as oitavas de final, Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, pela terceira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Juventus x Manchester City online





Notícias e prováveis escalações

Classificada para as oitavas de final do Mundial de Clubes, a Juventus entra em campo em busca da liderança do Grupo G. Com seis pontos, os mesmos do Manchester City, a equipe italiana leva vantagem no saldo de gols e garante a primeira colocação com um empate ou vitória. Até aqui, a Juve venceu o Al Ain por 5 a 0 e o Wydad Casablanca por 4 a 1.

Do outro lado, o Manchester City precisa vencer para assumir a liderança da chave. A equipe comandada por Pep Guardiola também soma duas vitórias: 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca e uma goleada de 6 a 0 diante do Al Ain.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio, McKennie, Thuram, Cambiasso, Francisco Conceição, Kolo Muani e Yildiz.

Manchester City: Ortega; Akanji, A. Khusanov, Gvardiol, Ait Nouri, Nico, Nunes, Gundogan, Bernardo Silva, Echeverri e Haaland.

Desfalques

Juventus

Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Mattia estão lesionados.

Manchester City

Rico Lewis segue supenso.

Que horas começa Juventus x Manchester City

Mundial de Clubes - Grupo G Camping World Stadium

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Até o momento, as equipes se enfrentaram sete vezes, com ampla vantagem para a Juventus: foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No encontro mais recente, válido pela fase de grupos da Champions League 2024/25, a Juve venceu por 2 a 0.

Classificação