Juventus faz projeto ousado para contratar Mbappé em operação de R$ 1,6 bilhão

O aumento de investimento pedido por Agnelli levou a Juve direto a CR7 e o novo sonho é Kylian Mbappé – Dybala pode entrar na transação.

A quer mostrar que falou sério quando manifestou o desejo de contratar “um novo Cristiano Ronaldo”. Kylian Mbappé é o mais novo objetivo, segundo noticiado pelo Tuttosport.



Para tornar realidade o sonho de ver o astro francês, atualmente no , vestindo a camisa alvinegra, o nome de Paulo Dybala poderia entrar como parte em um eventual negócio.

Uma operação hipotética para trazer o atacante de 20 anos custaria cerca de 380 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), levando em consideração 180 milhões de transferência, além do salário bruto na casa dos 40 milhões por ano.

Os números não são muito diferentes em relação a Cristiano Ronaldo, que tem custo anual de 84 milhões de euros. Mbappé, na verdade, ficaria logo abaixo do português – com 76 milhões anuais – mas com a diferença de ser 14 anos mais jovem.

Por enquanto, Mbappé é apenas um sonho da diretoria e ainda é preciso conversar com o PSG, que já demonstrou – com Neymar ou até mesmo com Rabiot, curiosamente contratado pela Juve após uma longa novela – que não se desfaz facilmente de seus jogadores.