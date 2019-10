Juventus já planeja trazer “novo Cristiano Ronaldo” para suceder o português

Sem querer parar no tempo, a Velha Senhora quer reforçar o seu lugar e escalar alturas maiores no futuro

Cristiano Ronaldo tem contrato com a até 2022, mas o clube italiano já traça o seu planejamento para trazer um “novo CR7”. A Velha Senhora busca arrecadar 300 milhões de euros através de um aumento em seu capital, valor que ajudaria no plano de subir mais degraus no sonho de ser o maior clube do mundo.

Acompanhe a Serie A italiana ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Parte deste ambicioso plano para o futuro inclui investimentos no elenco de jogadores, uma vez que os alvinegros de Turim mostraram que podem atrair as maiores estrelas do futebol mundial para a .

A Juventus, afinal de contas, conseguiu tirar Cristiano Ronaldo do , mas a intenção é de encontrar um novo talento para suceder o “Robozão” no trono antes mesmo de o atacante de 34 anos deixar o clube.

Presidente dos acionistas da Juventus, Paolo Aicardi disse o seguinte durante encontro anual: “Ronaldo foi o ponto final de um plano iniciado oito anos atrás, quando Vucinic foi a nossa principal contratação”.

“A partir dele até Cristiano foram vários degraus: Tévez, Khedira... estas contratações mostram que a Juventus está trazendo os maiores nomes do futebol. Quando Cristiano, o numero um, chegou, deixamos claro que qualquer jogador pode escolher a Juventus ao invés de Real Madrid, ou Barça”.

“Hoje tudo é possível, e a contratação de De Ligt prova isso. A nossa próxima ideia é contratar o novo Cristiano Ronaldo, mas uma versão mais jovem”, disse, dando até um ar mais crível ao apelido de “Robozão” recebido por CR7.

Isso não quer dizer que enquanto busca um novo Cristiano Ronaldo, a Juventus já esteja se desfazendo do atual. Também exaltando o poder midiático e esportivo do clube, o presidente juventino, Andrea Agnelli, inclusive defendeu que o seu jogador receba mais uma Bola de Ouro.

Campeão Italiano e da UEFA com a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é um dos finalistas da premiação.