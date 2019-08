Exame confirma lesão na panturrilha de Suárez e cria novo problema para o Barcelona

O atacante uruguaio foi substituído aos 37 minutos do primeiro tempo devido à lesão; Tempo de recuperação ainda não foi divulgado pelo clube

Testes realizados pelo no início deste sábado (17), confirmaram que um dos principais jogadores da equipe, Luis Suárez, sofreu uma lesão na panturrilha. O jogador foi diagnosticado com mesmo problema que tirou Lionel Messi da estreia do Barça na última sexta-feira (16).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O atacante uruguaio se lesionou durante o duelo contra o de Bilbao na primeira partida em 2019-20 e precisou ser substituído aos 37 minutos da etapa inicial por conta da lesão. O Barça acabou saindo de campo derrotado, por 1 a 0, no primeior jogo do time no torneio espanhol.

[ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas esta mañana a @LuisSuarez9 han confirmado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FB443MmjsB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2019

Principal artilheiro do Barcelona na pré-temporada, Suárez balançou as redes contra o e em amistosos nos EStados Unidos.