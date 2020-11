Na Juventus, Cristiano Ronaldo nunca jogou tão pouco quanto nesta temporada

Após o quadro de Covid, que o tirou de ação durante boa parte de outubro, o craque português agora foi poupado para o duelo contra o Benevento

Cristiano Ronaldo não estará em campo no duelo entre e Benevento, neste sábado (28), pela nona rodada da italiana 2020-21. A opção tomada pelo técnico Pirlo foi a de poupar o astro português, atualmente com 35 anos.

Embora venha sendo decisivo nos jogos da Velha Senhora nesta temporada, inclusive ainda estipulando marcas impressionantes, CR7 vê, pouco a pouco, o seu tempo de jogo diminuir de acordo com o passar dos anos. Neste início de temporada, por exemplo, disputou apenas sete de 12 jogos da Juventus – não contabilizando aí o jogo vencido por W.O. sobre o .

O motivo, entretanto, foi ter sido testado como positivo para Covid-19. CR7 ficou fora de ação da metade para o fim de outubro. Ainda assim, este início de temporada não deixa de mostrar um Cristiano menos presente nas partidas: o português jogou 58% dos jogos da Juve até aqui, a menor média de toda a sua carreira desde os tempos de .

Em meio ao cenário de pandemia, que também causa um desgaste ainda maior por causa do calendário inchado, verdade é que CR7 segue em grande fase artilheira. Nos sete jogos que tomou parte pela equipe italiana, marcou nove vezes: média acima a um por jogo. Em relação à estatística de gols por minutos, Cristiano tem média muito semelhante à do jovem Haaland: a sensação do marca a cada 60.5 minutos enquanto o veterano vem balançando as redes a cada 62.2 minutos.

