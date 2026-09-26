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Joaquim Lira Viana

Juventus coloca Martinelli, do Fluminense, na mira para próxima janela de transferências

Martinelli
Juventus
Fluminense

Volante de 24 anos entrou na lista de alternativas do clube italiano para reforçar o meio-campo na próxima temporada

A Juventus colocou Martinelli, do Fluminense, no radar para a próxima janela de transferências. O volante de 24 anos é apontado como uma das alternativas avaliadas pelo clube italiano para reforçar o meio-campo a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada pelo site italiano Calciomercato.

Martinelli não aparece, porém, como a prioridade da Juventus para a posição. Segundo o portal italiano, o principal alvo neste momento é Darryl Bakola, meio-campista francês de 18 anos, do Sassuolo, avaliado em cerca de € 30 milhões (cerca de R$ 178 milhões). O brasileiro surge como uma das opções consideradas pelo clube caso a negociação por Bakola não avance.

Além de Martinelli, a lista da Juventus também conta com outros brasileiros. Gabriel Bontempo, do Santos, e André e Breno Bidon, do Corinthians, estão entre os jogadores monitorados pela equipe italiana para o setor.

O interesse acontece em um momento de maior exposição de Martinelli no futebol internacional. O volante foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia na atual Data Fifa e já havia aparecido na pré-lista para a Copa do Mundo de 2026.

Revelado em Xerém, Martinelli renovou recentemente seu vínculo com o Fluminense até dezembro de 2030 e se consolidou como uma das peças mais importantes do elenco. O Tricolor chegou a receber uma proposta, neste ano, de € 14 milhões (cerca de R$ 83 milhões) de um time italiano não divulgado, mas o clube carioca optou por recusar a oferta à pedido do então treinador Luis Zubeldía, que julgava o papel do meio-campista essencial na equipe, e por considerar o valor baixo demais.

Com um gol e quatro assistências em 37 jogos na atual temporada, o camisa 8 tem sido peça fundamental do Fluminense, contribuindo tanto defensivamente quanto na construção das jogadas ofensivas. O bom momento de Martinelli também acompanha a campanha do Tricolor, que figura entre os semifinalistas da Libertadores e disputará uma vaga na final contra o Palmeiras, além de ocupar a quarta colocação na tabela do Brasileirão.

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