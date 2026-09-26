Juventus coloca Martinelli, do Fluminense, na mira para próxima janela de transferências

A Juventus colocou Martinelli, do Fluminense, no radar para a próxima janela de transferências. O volante de 24 anos é apontado como uma das alternativas avaliadas pelo clube italiano para reforçar o meio-campo a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada pelo site italiano Calciomercato.

Martinelli não aparece, porém, como a prioridade da Juventus para a posição. Segundo o portal italiano, o principal alvo neste momento é Darryl Bakola, meio-campista francês de 18 anos, do Sassuolo, avaliado em cerca de € 30 milhões (cerca de R$ 178 milhões). O brasileiro surge como uma das opções consideradas pelo clube caso a negociação por Bakola não avance.

Além de Martinelli, a lista da Juventus também conta com outros brasileiros. Gabriel Bontempo, do Santos, e André e Breno Bidon, do Corinthians, estão entre os jogadores monitorados pela equipe italiana para o setor.

O interesse acontece em um momento de maior exposição de Martinelli no futebol internacional. O volante foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia na atual Data Fifa e já havia aparecido na pré-lista para a Copa do Mundo de 2026.

Revelado em Xerém, Martinelli renovou recentemente seu vínculo com o Fluminense até dezembro de 2030 e se consolidou como uma das peças mais importantes do elenco. O Tricolor chegou a receber uma proposta, neste ano, de € 14 milhões (cerca de R$ 83 milhões) de um time italiano não divulgado, mas o clube carioca optou por recusar a oferta à pedido do então treinador Luis Zubeldía, que julgava o papel do meio-campista essencial na equipe, e por considerar o valor baixo demais.

Com um gol e quatro assistências em 37 jogos na atual temporada, o camisa 8 tem sido peça fundamental do Fluminense, contribuindo tanto defensivamente quanto na construção das jogadas ofensivas. O bom momento de Martinelli também acompanha a campanha do Tricolor, que figura entre os semifinalistas da Libertadores e disputará uma vaga na final contra o Palmeiras, além de ocupar a quarta colocação na tabela do Brasileirão.