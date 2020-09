Juventus coloca Douglas Costa à venda e espera proposta de "primeiro nível"

Brasileiro vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas e a princípio não gostaria de deixar a Velha Senhora

A decidiu colocar o atacante Douglas Costa à venda devido aos persistentes problemas do brasileiro com lesões, segundo informações da Goal.

O pode gostar desta novidade, já que tentou contratar o jogador de 29 anos no passado, mas quem realmente sinalizou maior interesse recentemente são clubes dos Unidos.

O atleta, no entanto, não deseja deixar a Juve por querer provar seu valor ao clube no qual chegou em 2017, inicialmente por empréstimo, depois de duas temporadas no de Munique.

Parte deste desejo também seria pela falta de interessados. Agentes vinculados à Juve sondaram clubes da Premier League sobre o brasileiro, mas há muita dúvida sobre a capacidade física do atacante para jogar regularmente.

A permanência ou não do camisa 11 também obviamente passa pelo desejo do técnico Andrea Pirlo, que valoriza a habilidade do brasileiro, mas que segue o pensamento da diretoria e não vai se opor à saída se uma proposta de primeiro nível chegar.

Douglas Costa soma ao todo 101 jogos pela Juve, com dez gols marcados. Na temporada 2019/2020, o brasileiro esteve em campo em 29 oportunidades e até foi bem, com três gols marcados e sete assistências contando todas as competições.

No entanto, o ex-gremista foi desfalque por 21 jogos e só conseguiu uma sequência de jogos após a pausa por causa da pandemia do novo coronavírus - na maior parte das vezes, porém, saindo do banco de reservas. A temporada dele acabaria prematuramente por conta de uma lesão no músculo adutor.

Em maio passado, Douglas Costa deu uma declaração forte, afirmando no site The Players' Tribune que "tem mais ressonância do que jogos" e que até chegou a cogitar a aposentadoria.

A sombra dos problemas físicos também atrapalharam o jogador em 2018/2019. Ele atuou em 18 jogos na , mas perdeu quatro por suspensão e 16 por causa de lesões, dentre as quais uma no tendão e outra na panturrilha.

Douglas Costa surgiu para o futebol no , onde jogou entre 2008 e 2010. Deixou o Tricolor rumo ao , clube que defendeu por seis temporadas até se transferir para o Bayern e depois para a Juve. O atacante também já atuou pela seleção brasileira em 34 ocasiões.