Douglas Costa admite que cogitou aposentadoria: "tenho mais ressonâncias do que jogos"

Atacante da Juventus convive com diversas lesões nos últimos anos, o que tem atrapalhado seu rendimento em campo

O atacante Douglas Costa fez um desabafo pesado ao site The Players' Tribune, em que disse que cogitou se aposentar. O jogador da convive há alguns anos com diversas lesões que o atrapalham a ter sequência e a levá-lo à ter performances melhores dentro de campo.

Nesta temporada, foram 17 jogos da Tim perdidos, em três períodos diferentes, atuando em apenas 14 jogos e sem conseguir desempenhar uma função importante no time de Maurizio Sarri. Douglas Costa não fez nenhum gol e deu apenas três assistências no Campeonato Italiano.

"Tem momentos que eu penso: 'será que eu devo realmente jogar esse esporte?' Porque eu jogo e machuco, jogo machuco... e depois você vê na TV aquela paixão antiga e caraca. Fiz aquilo e ainda faço. Então é isso que me mantém vivo", disse o atacante.

Mesmo diante das dificuldades, o gaúcho consegue, as vezes, manter o bom humor para lidar melhor com a situação: "Brincando com o Alex Sandro, que joga comigo, eu falei: 'cara, tenho mais ressonância do que presença em campo'."

Porém, nem sempre Douglas Costa consegue pensar assim. "Pô, vou fazer ressonância de novo, aquele som de novo... É um bagulho meio louco", disse. "As pessoas falam que eu tenho potencial para ser um dos melhores do mundo mas as lesõem me atrapalham. Isso me incomoda muito".

"Eu tenho potencial de ser um cara gigantesco e, por culpa minha ou não, eu não consigo estar naquele top. Então isso acaba às vezes me incomodando", compeltou.

Na temporada de 2018, depois de várias lesões e diversos exames, o brasileiro conta que descobriu o motivo de por tantas vezes se machucar. "Eu acabava entrando várias vezes não machucado, mas não totalmente cicatrizado. Então isso atrapalhou muito o meu rendimento dentro de campo".

"E quando as lesões apareciam, eu pensava: 'cara, o que eu estou fazendo de errado?'", disse Douglas Costa. Essa falta de rendimento na Juventus pode levar o brasileiro a trocar de time na próxima temporada. O próprio time bianconeri já cogitou vender o atacante para tentar ganhar algum dinheiro.

Um troca entre brasileiros com o também foi cogitada. Neste caso, Douglas Costa iria para o time de Pep Guardiola, com quem viveu seu melhor momento na carreira no de Munique, e Gabriel Jesus seria o novo atacante da Juventus.