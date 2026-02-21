Goal.com
Mounique Vilela

Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a programação e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como empataram o primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança à final.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo

O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio garantiu vaga na semifinal após vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0, pelas quartas de final do Gauchão. O Tricolor Gaúcho já havia encerrado a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 10 pontos conquistados.

Na campanha até aqui, o Grêmio soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito partidas disputadas no estadual, mantendo-se firme na briga por mais uma taça.

Do outro lado, o Juventude avançou após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos, três a menos que o líder Internacional. Nas quartas de final, a equipe de Caxias do Sul superou o São José em duelo movimentado, vencendo por 3 a 2.

Quem avançar do confronto entre Grêmio e Juventude enfrentará na final o vencedor de Internacional e Ypiranga.

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega (Dodi), Arthur, Enamorado, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinicius .

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí, Luís Mandaca, Lucas Mineiro e Patryck; Taliari, Pablo e Alisson..

Desfalques

Grêmio

Tetê e Willian estão machucados.

Juventude

Léo Oliveira cumprirá suspensão.

Que horas começa Juventude x Grêmio 

