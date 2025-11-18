+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoJuventude
team-logoCruzeiro
Mounique Vilela

Juventude x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Juventude ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. A equipe de Caxias do Sul vem de vitórias sobre o Vasco por 3 a 1 e Sport por 2 a 0. 

Por outro lado, o Cruzeiro ocupa a terceira posição, com 64 pontos e tenta se aproximar do líder Flamengo, que registra 71. A distância para o Botafogo, primeiro fora do G-5, é de 12 pontos. Em 33 jogos disputados no Brasileirão, a Raposa soma 18 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 64%.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson/Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari.

Cruzeiro: Cássio; Willian, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo; Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.

Escalações de Juventude x Cruzeiro

JuventudeHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCRU
13
Jandrei
95
Caique
47
Marcos Paulo
3
L. Freitas
16
Jadson
32
I. Marques
22
M. Hermes
44
Mandaca
99
R. Bilu
19
Bill
10
Nene
1
Cassio
25
L. Villalba
15
Fabricio Bruno
12
William
6
Kaiki
16
L. Silva
29
L. Romero
8
Matheus Henrique
9
G. Barbosa
17
L. Sinisterra
19
Kaio Jorge

4-2-3-1

CRUAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

Desfalques

Juventude

Wilker Ángel e Gilberto estão lesionados, enquanto Rodrigo Sam cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Walace estão suspensos, enquanto Janderson, Matheus Henrique, Marquinhos e Wanderson estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS 

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 15 vitórias, contra sete do Juventude, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 4 a 0. 

JUV

Outros

CRU

1

1

Empate

3

Vitórias

1

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

