Juventude x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Juventude ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. A equipe de Caxias do Sul vem de vitórias sobre o Vasco por 3 a 1 e Sport por 2 a 0.

Por outro lado, o Cruzeiro ocupa a terceira posição, com 64 pontos e tenta se aproximar do líder Flamengo, que registra 71. A distância para o Botafogo, primeiro fora do G-5, é de 12 pontos. Em 33 jogos disputados no Brasileirão, a Raposa soma 18 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 64%.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson/Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari.

Cruzeiro: Cássio; Willian, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo; Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.

Desfalques

Juventude

Wilker Ángel e Gilberto estão lesionados, enquanto Rodrigo Sam cumprirá suspensão.

Cruzeiro

Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Walace estão suspensos, enquanto Janderson, Matheus Henrique, Marquinhos e Wanderson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025

quinta-feira, 20 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 15 vitórias, contra sete do Juventude, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 4 a 0.

Classificação

