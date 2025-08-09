Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o rival Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Ocupando a 13ª colocação, com 22 pontos, o Timão busca reencontrar o caminho das vitórias depois de uma sequência de uma derrota e três empates no torneio nacional.

O Juventude, por sua vez, luta para escapar do rebaixamento. Em 19º lugar, com 11 pontos, a equipe tenta encerrar a série negativa de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. No momento, o Juve está a sete pontos do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Juventude: Gaston; Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Desfalques

Juventude

Wilker Ángel cumprirá suspensão, enquanto Lucas Fernandes, Rafael Bilú e Ewerthon estão lesionados.

Corinthians

André Carrillo, Memphis Depay, Hugo e Maycon estão fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 11 de agosto de 2025

segunda-feira, 11 de agosto de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 33 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 14 vitórias, contra 12 do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, o Timão venceu por 4 a 3 no placar agregado.

Classificação

