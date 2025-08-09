+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoJuventude
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o rival Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Ocupando a 13ª colocação, com 22 pontos, o Timão busca reencontrar o caminho das vitórias depois de uma sequência de uma derrota e três empates no torneio nacional.

O Juventude, por sua vez, luta para escapar do rebaixamento. Em 19º lugar, com 11 pontos, a equipe tenta encerrar a série negativa de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. No momento, o Juve está a sete pontos do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Juventude: Gaston; Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Escalações de Juventude x Corinthians

JuventudeHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-1-2

Home team crestCOR
21
R. Carneiro
93
Reginaldo
23
Abner
5
Cipriano
22
M. Hermes
19
Bill
95
Caique
16
Jadson
7
G. Veron
44
Mandaca
9
Gilberto
1
H. Souza
2
Matheuzinho
13
Gustavo Henrique
21
Bidu
5
A. Ramalho Silva
8
R. Garro
70
J. Martinez
27
B. Bidon
14
Raniele
9
Yuri Alberto
43
T. Magno

4-3-1-2

CORAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Tencati

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

Juventude

Wilker Ángel cumprirá suspensão, enquanto Lucas Fernandes, Rafael Bilú e Ewerthon estão lesionados. 

Corinthians

André Carrillo, Memphis Depay, Hugo e Maycon estão fora.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 11 de agosto de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 33 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 14 vitórias, contra 12 do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, o Timão venceu por 4 a 3 no placar agregado.

JUV

Outros

COR

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

0