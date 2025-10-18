Juventude x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há nove jogos no Brasileirão, com seis derrotas e três empates, o Juventude entra em campo pressionado em busca de recuperação. Na penúltima colocação, com 23 pontos, a equipe está oito pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o RB Bragantino vem de uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras. Atualmente, o Massa Bruta ocupa a parte intermediária da tabela, com 36 pontos. Em 28 partidas, soma 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 42%.

Juventude: Gastón; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Rafael Bilu, Jádson e Caíque Gonçalves; Ênio, Gabriel Taliari e Gilberto.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.

Desfalques

Juventude

Alan Ruschel, Mandaca e Jandrei estão suspensos.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025

segunda-feira, 20 de outubro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma sete vitórias, contra cinco do Juventude, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Massa Bruta venceu por 1 a 0.

Classificação

