Brasileirão
team-logoJuventude
team-logoBragantino
Mounique Vilela

Juventude x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há nove jogos no Brasileirão, com seis derrotas e três empates, o Juventude entra em campo pressionado em busca de recuperação. Na penúltima colocação, com 23 pontos, a equipe está oito pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o RB Bragantino vem de uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras. Atualmente, o Massa Bruta ocupa a parte intermediária da tabela, com 36 pontos. Em 28 partidas, soma 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 42%. 

Juventude: Gastón; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Rafael Bilu, Jádson e Caíque Gonçalves; Ênio, Gabriel Taliari e Gilberto.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.

Escalações de Juventude x Bragantino

JuventudeHome team crest

Formação

Home team crestBGT
21
R. Carneiro
34
Rodrigo Sam
32
I. Marques
22
M. Hermes
47
Marcos Paulo
19
Bill
99
R. Bilu
72
Peixoto
95
Caique
16
Jadson
9
Gilberto
1
C. Schwengber
14
Pedro Henrique
34
J. Hurtado
12
Vanderlan
4
Alix
7
Ramires
33
I. Laquintana
10
Jhonatan
29
Juninho Capixaba
6
Gabriel
18
T. Borbas

BGTAway team crest

JUV
Reservas

Técnico

  • T. Carpini

BGT
Reservas

Técnico

  • F. Seabra

Desfalques

Juventude

Alan Ruschel, Mandaca e Jandrei estão suspensos.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS 

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma sete vitórias, contra cinco do Juventude, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Massa Bruta venceu por 1 a 0.

JUV

Outros

BGT

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

