Com Jürgen Klopp na arquibancada, Palmeiras vence Red Bull Bragantino e se isola na tabela do Brasileirão 2026

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Flaco López, ainda no primeiro tempo, resultado que manteve o Verdão na liderança e ampliou a vantagem na ponta da tabela para nove pontos em relação ao Flamengo, segundo colocado.

A equipe comandada por Abel Ferreira teve menos posse de bola e finalizações na partida, mas demonstrou consistência defensiva e dominância no meio-campo. Mesmo atuando fora de casa diante de um adversário competitivo, o Palmeiras soube administrar a vantagem construída após o tento do atacante argentino e garantiu os três pontos.

O lance decisivo aconteceu aos 21 minutos da etapa inicial. Flaco López recebeu livre na área após bom passe de Ramón Sosa e chutou no canto direito do goleiro, garantindo a vitória para o alviverde paulista. Artilheiro e cada vez mais importante no sistema ofensivo, o camisa 42 segue sendo peça central na campanha palmeirense e tenta cavar uma vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026.

Além do confronto em campo, a partida chamou atenção pela presença de Jürgen Klopp nas arquibancadas. O ex-treinador do Liverpool esteve no estádio acompanhando o duelo por conta de sua função como chefe global de futebol da Red Bull, cargo que ocupa desde 2025. Esta foi mais uma visita do alemão ao Brasil para observar de perto projetos ligados ao grupo Red Bull.

Com a vitória, o Palmeiras reforça o status de principal candidato ao título neste início de Brasileirão 2026 e ganha ainda mais confiança para a sequência da temporada. Já o Bragantino, observado de perto por Klopp, desperdiçou a chance de somar pontos em casa diante do líder.