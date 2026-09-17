Segundo uma reportagem da Bild , Klopp segue, em princípio, contando com o atacante de 30 anos do VfB Stuttgart. Os dois inclusive já teriam se encontrado pessoalmente em Stuttgart para uma conversa sobre o futuro da seleção nacional. A ausência na convocação se deve única e exclusivamente à sua condição física. Undav deve aproveitar a próxima pausa para jogos de seleções para voltar aos trilhos fisicamente.

Nas últimas semanas, Undav vinha sofrendo com problemas persistentes no tendão de Aquiles. Nos dois primeiros jogos da Bundesliga, ele foi substituído antes do fim em ambas as partidas; no fim de semana, na derrota por 2 a 1 para a TSG Hoffenheim, entrou apenas vindo do banco.

Na Bundesliga, Undav ainda aguarda sua primeira participação em gol nesta temporada. Nas duas vitórias na Copa da Alemanha contra o Hansa Rostock e na Champions League contra o Viking Stavanger, porém, ele deu duas assistências em cada jogo.

Quais jogadores do Stuttgart estão no primeiro elenco de Jürgen Klopp?

Na temporada passada, Undav foi o atacante alemão mais artilheiro, com 25 gols em todas as competições, além de 14 assistências. No vexame da Copa do Mundo na América do Norte, ele foi um super-reserva e esteve entre os poucos pontos positivos de uma seleção alemã decepcionante no geral. Na eliminação na fase de 16 avos de final contra o Paraguai, ele começou como titular, mas teve atuação inofensiva. Até aqui, Undav marcou expressivos nove gols em 13 partidas pela seleção.

Assim como Undav, os outros dois jogadores do Stuttgart que disputaram a Copa do Mundo, Angelo Stiller (25) e Jamie Leweling (25), também estão fora da primeira convocação de Klopp. Em compensação, Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) e Chris Führich (28) estão presentes.