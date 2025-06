Jude Bellingham confirma que passará por cirurgia depois do Mundial de Clubes: "Acabou minha paciência"

Meio-campista inglês admite ter chegado ao 'limite' com lesão sofrida no ombro em 2023

O QUE ACONTECEU

O meio-campista inglês vem lidando com um problema persistente desde que sofreu uma lesão no ombro durante sua temporada de estreia no Santiago Bernabéu, em 2023. Até o momento, nenhuma solução definitiva foi buscada para essa condição.

O CONTEXTO

Em vez disso, Bellingham tem jogado com dores. No entanto, ele precisa usar uma proteção no ombro sempre que entra em campo, tanto pelo Real Madrid quanto pela seleção inglesa. Foi decidido que ele precisará passar por uma cirurgia.

VOCÊ SABIA?

Bellingham está ansioso para realizar a cirurgia e recuperar seu 'corpo de antes'. Ele receberá mais cuidados médicos assim que o Real Madrid encerrar sua participação no Mundial de Clubes — com o objetivo de conquistar o troféu nos Estados Unidos no dia 13 de julho.

O QUE BELLINGHAM DISSE

Ao comentar sobre sua lesão no ombro e os planos para a cirurgia, Bellingham falou após marcar na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Pachuca:

"Estou cansado do imobilizador. Espero que a gente chegue à final e que eu possa fazer a cirurgia alguns dias depois do torneio para corrigir isso. Estou muito feliz por finalmente estar perto disso. Demorou muito para acontecer."

"Cheguei a um ponto em que a dor não é mais tão intensa. O problema agora é o incômodo constante, com jogadores puxando e a proteção tendo que ser ajustada o tempo todo."

"Acabou minha paciência. Estou farto de jogar com o imobilizador, especialmente nesse calor. Vai ser ótimo ter meu corpo antigo de volta. Estou pronto para voltar a ter um ombro — e um corpo — livres."

O QUE VEM POR AÍ PARA O REAL MADRID

Bellingham espera usar seu suporte por mais cinco partidas, enquanto o Real Madrid busca fazer história ao se tornar o primeiro campeão do Mundial de Clubes com 32 equipes. O time disputa seu último jogo da fase de grupos nesta quinta-feira (26), contra o Red Bull Salzburg, na Filadélfia.