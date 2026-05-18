José Mourinho regressará definitivamente ao Real Madrid após o verão

José Mourinho é o novo técnico do Real Madrid, segundo informou Fabrizio Romano com seu característico “here we go”. O português assinará um contrato de dois anos com o seu antigo clube.
No sábado, o Real Madrid joga a última partida da temporada contra o Athletic Club. Em seguida, o técnico português voará para Madrid para assinar seu contrato.
O Real Madrid começou esta temporada com Xabi Alonso no comando, mas ele foi demitido em janeiro. Álvaro Arbeloa assumiu interinamente, mas será afastado após esta temporada.
Mourinho já havia sido o técnico principal do Real Madrid entre 2010 e 2013. Na época, ele comandou o clube em 178 partidas.
Nesse período, ele conquistou uma vez a Copa da Espanha e sagrou-se campeão espanhol uma vez. Posteriormente, foi técnico de times como Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe e Benfica.