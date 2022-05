José Mourinho alcança feito único entre técnicos na Europa

José Mourinho é um dos maiores treinadores da história do futebol. Atualmente na Roma, já fez história em muitas equipes e coleciona títulos por onde passou - às vezes, contra times muito mais poderosos.

E enquanto muitos colocavam o português como ultrapassado, "The Special One" conquistou mais um feito histórico.

Classificado para a final da inédita UEFA Conference League com a Roma, Mourinho não só levou a equipe italiana para uma decisão continental depois de 31 anos, mas se colocou numa galeria histórica - e única.

José Mourinho se tornou o primeiro técnico a chegar à final de quatro torneios continentais por quatro clubes diferentes no futebol europeu. E poderá levantar mais um caneco pela equipe da capital.

Mais artigos abaixo

O português ganhou a Liga dos Campeões com o Porto em 2003/04, repetiu o feito com a Inter em 2009/10, venceu a Liga Europa pelo Manchester United em 2016/17 e pode vencer a Conference League com a Roma em 2021/22. De qualquer jeito, já entrou para a história... de novo.

Getty

Com 59 anos, Mourinho pode conquistar o 26º título em sua carreira e o primeiro pela Roma, tão carente de conquistas nos últimos tempos.

O duelo será contra o Feyenoord e acontece em Tirana, na Albânia, no dia 25 de maio.