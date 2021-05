Mourinho na Roma: veja tempo de contrato e outras informações sobre o surpreendente acerto

A Roma, surpreendentemente, anunciou José Mourinho como novo treinador pelas próximas três temporadas. Sem que tivesse sido especulado antes, o anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais. O "Special One" como é conhecido, assume apenas após o final da Serie A e da Liga Europa.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

