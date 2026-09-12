O grande objetivo de José Mourinho, técnico do Real Madrid, é encontrar finalmente a harmonia entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, depois que nenhum treinador conseguiu até agora transformar a dupla em uma parceria ofensiva forte desde que se juntaram.

Essas informações vêm de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, que apontou que a pergunta sempre recorrente é: "Vinícius ou Mbappé?", mas a verdade é que a dupla pode, e deve, atuar junta na escalação, com um complementando o outro, algo que não acontece desde que se juntaram e que agora se tornou o grande objetivo de Mourinho em seu retorno ao castelo do Santiago Bernabéu.

O famoso jornalista Tomás Roncero disse, durante o programa El Larguero: "Havia pessoas que duvidavam, porque diziam que, diante de tudo o que acontece com Vinícius, talvez Mourinho pensasse em colocar o Vini no banco de reservas às vezes, como fez Xabi Alonso. Mas o contrário é exatamente o certo. Ele sabe que precisa dele, e o que não quer é perdê-lo, porque sabe que ele será um jogador titular."

E acrescentou o jornalista conhecido por sua simpatia pelo Real Madrid: "É verdade que Vinícius não vive sua melhor fase, especialmente em termos de inspiração ofensiva. Mas me disseram que Mourinho o cerca o tempo todo e lhe oferece apoio de verdade, e não apenas com um tapinha no ombro. E ele tem plena consciência de que o time depende de Vinícius e de outros 10 jogadores."

E prosseguiu: "Seu grande objetivo é que Vinícius finalmente se entrose com Mbappé, porque a situação de Bellingham não levanta nenhuma dúvida. Ele joga atualmente em sua posição ideal, como armador que avança de trás, e vai marcar muitos gols e voltar ao nível que apresentou em seu primeiro ano ou na Copa do Mundo. Mas a verdade é que ninguém conseguiu transformar Vinícius e Mbappé em uma dupla aterrorizante para os adversários."

E concluiu: "Em um dia um deles está em grande fase, em outro dia é o outro, e marcam gols bonitos, mas eles nunca se transformaram ao mesmo tempo em uma dupla feroz e completa. Por isso ninguém deve ter qualquer dúvida, porque o lugar de Vinícius na escalação titular não corre nenhum risco."



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