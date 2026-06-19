Jornalista espanhol: Pérez prepara uma “bomba” para este verão

Um renomado jornalista espanhol revelou estar convencido de que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está preparando uma grande negociação no mercado de transferências, afirmando que o clube real precisa urgentemente de uma mudança significativa em seu elenco.

O jornalista Roberto Gómez disse, durante entrevista com Javi Amaro no programa “La Tribuna”, da “Rádio Marca”: “Florentino Pérez está preparando algo, e é algo importante”, indicando que as ações do clube escondem mais do que aparenta à primeira vista.

Gómez afirmou que o Real Madrid precisa urgentemente de uma mudança no mercado de transferências, explicando que “isso é do interesse do Real Madrid”, e destacou que os jogadores atualmente vinculados ao clube “são bons, mas o objetivo final pode ser mais ambicioso”.

O jornalista espanhol acrescentou: “Acho que Florentino está focado em outra coisa”, ressaltando que suas palavras se baseiam em sua análise da situação e não em informações confirmadas, mas afirmou estar convencido de que o presidente do clube “está procurando um jogador capaz de causar grande impacto na torcida”.

Gómez definiu os critérios da negociação esperada ao afirmar: “O jogador alvo deve ser uma estrela mundial”, indicando que Pérez busca contratar um grande nome capaz de empolgar a torcida do Bernabéu.

Durante a discussão, o nome do francês Michael Oliisi, estrela do Bayern de Munique, surgiu como um dos possíveis candidatos a vestir a camisa do Real Madrid, já que Roberto Gomez não escondeu sua grande admiração pelas habilidades do jogador e pelo impacto que ele poderia causar na equipe.

Essa especulação surge em um momento em que o Real Madrid busca reforçar seu elenco após uma temporada marcada por inúmeros desafios, o que torna a próxima janela de transferências um momento decisivo para as ambições do clube, tanto na Europa quanto no cenário nacional.