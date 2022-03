'Barca' de saídas do PSG deve ser liderada por Di María e Wijnaldum

A precoce eliminação do PSG na Liga dos Campeões para o Real Madrid deve ter reflexos quase que imediatos na formação do elenco da equipe francesa. De acordo com o jornal L'Équipe, nomes como Ángel di María e Giorgino Wijnaldum devem deixar o time da capital da França.

Com a provável e iminente saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o PSG ainda deverá contar com Neymar e Messi, que, de acordo com a publicação, continuarão no clube e serão importantes para essa reformulação pretendida por Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

Os casos de Di María e Wijnaldum são por motivos diferentes. Enquanto o argentino ganha um alto salário e está com 34 anos, o holandês não conseguiu se firmar na equipe francesa após a passagem exitosa pelo Liverpool. Ambos devem ser negociados, pois são vistos como jogadores com mercado na Europa.

Nomes menos badalados como Diallo, Dagba e Emimbe também devem jogar a próxima temporada em outro clube.

Draxler, Icardi e Herrera estão com o futuro em aberto na equipe. Os altos salários do trio pode ser um impeditivo para negociar com outros clubes. Portanto, é possível que fiquem, mesmo sem o protagonismo desejado. De todos os nomes ainda com futuro indefinido, a maior incógnita é, sem dúvidas, Sergio Ramos. O defensor espanhol pouco jogou na temporada pelo PSG (cinco jogos) e tem contrato por mais uma temporada ainda.