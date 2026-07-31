Os jornais da manhã repercutem a vitória do Ajax por 4 a 1 sobre o FK Vojvodina na segunda fase preliminar da Conference League. Um jogador do time de Amsterdã recebe todos os elogios após sua forte atuação.

"O 2 a 1 de Oscar Gloukh, que jogou muito, após uma combinação com Godts, foi um golaço. Esse gol foi o motivo para Michel substituir Dolberg, Klaassen e Owen Wijndal por Leonardo, Mokio e Henrique aos 57 minutos", analisa o De Telegraaf sobre o segundo tempo do Ajax em casa. "Um minuto depois, o revigorado Gloukh marcou seu segundo gol da noite (3 a 1)."

O Het Parool chama Gloukh de "destaque" após seu hat-trick no segundo tempo em Amsterdã. "Depois do intervalo, o Ajax se distanciou ainda mais do Vojvodina, principalmente graças a Gloukh. Após passe de Godts, ele fez o 2 a 1 no ângulo direito. Pouco depois, marcou novamente, desta vez com o lado de fora do pé direito. Com um chute forte, no alto do gol, Gloukh definiu o placar final em 4 a 1."

O Algemeen Dagblad também é elogioso com Gloukh, que atuou a partir do meio-campo. "O driblador de 1,70 metro de Rehovot, em Israel. Quase sozinho, ele conduz o Ajax a uma vitória sobre o FK Vojvodina no primeiro jogo oficial em casa do técnico Míchel."

Segundo o AD, Gloukh protagonizou um verdadeiro feito após o intervalo. "Ele faz um hat-trick. Não com tapinhas simples para o gol, mas com gols bonitos, um após o outro, que lhe rendem uma substituição sob aplausos a quinze minutos do fim."

"A temporada passada foi muito difícil mentalmente", disse Gloukh após a partida à Voetbal International. "Principalmente porque ao todo houve três treinadores. Mas agora estou mentalmente muito mais forte. Temos confiança neste treinador, espero que seja uma boa temporada."