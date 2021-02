A bipolaridade que tira força do Atlético-MG na luta pelo título brasileiro

Comandados de Sampaoli sofrem contra times da parte inferior da tabela e em duelos fora de casa

O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Goiás por 1x0. Ainda na briga pelo título do Brasileirão 2020, o Galo sofre com a inconsistência, seja nos duelos contra times da parte de baixo da tabela ou pelo péssimo desempenho fora de casa.

Os comandados de Jorge Sampaoli são, entre os times do topo da tabela, os que mais perderam pontos para equipes que brigam contra o rebaixamento. Além do revés de hoje contra o Goiás, Botafogo, Fortaleza, Bahia e Vasco também tiraram pontos dos mineiros, preciosos na briga pelo título.

A diferença é notável quando consideramos que o Internacional perdeu para Goiás e Fortaleza, o São Paulo apenas para o Vasco, e o Flamengo para nenhum dos times que correm risco de rebaixamento no Brasileirão 2020.

Com mais um resultado negativo fora de casa, o Galo também se destaca como um dos times com o pior rendimento jogando fora de seus domínios. Em 17 partidas, foram só 18 pontos conquistados, totalizando um aproveitamento de 35,2%. Dentro de casa a campanha é a melhor do Brasileirão, com 42 dos 51 pontos possíveis conquistados.

A quatro partidas do final da competição, o Galo precisa turbinar o seu desempenho para poder sonhar com o título. Cinco pontos atrás do Internacional (que tem uma partida a menos), o time mineiro torce por uma série de resultados negativos do rival, mas também precisa fazer a sua parte nos confrontos finais.

Entre os rivais das últimas rodadas, alguns dos “fantasmas” do Galo. Sport e Bahia (ambos na parte inferior da tabela), e dois jogos fora de casa, contra Fluminense e o próprio Sport. Esta é a oportunidade de Sampaoli para apagar a imagem “bipolar” do Atlético.